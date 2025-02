Wer zum Höhenflug ansetzt, muss mit einer unsanften Zwischenlandung rechnen. Dem ThSV Eisenach ist es am Montag so ergangen – die 27:31 (11:13)-Niederlage des Handball-Bundesligisten bei Frisch Auf Göppingen war nicht nur schmerzlich, sondern auch verdient. „Kämpferisch und emotional war Göppingen überlegen, Mentalität und Kampfeinstellung haben bei uns nicht gestimmt“, ging Nationalspieler Marko Grgic hart mit sich und seinem Team ins Gericht. „Uns sind dieses Mal ungewohnt viele Fehler unterlaufen, wir haben Bälle nicht gefangen oder die Pässe kamen nicht an.“ Trainer Misha Kaufmann, der erfolglos versuchte, seine Schützlinge wachzurütteln, merkte an: „Göppingen wollte den Sieg unbedingt.“