Wochenlang schwelte der Konflikt, die Anwälte wälzten die Akten – und am Ende fand sich eine salomonische Lösung in Sachen Manuel Zehnder. Der 24-jährige Handballer aus der Schweiz war in der vergangenen Saison vom HC Erlangen an Bundesliga-Konkurrent ThSV Eisenach verliehen und hatte beim Aufsteiger aus Thüringen eine herausragende Saison gespielt. Zum fränkischen Klub wollte er nicht mehr zurück. Er kündigte in Erlangen und hoffte auf einen Verbleib beim ThSV. Am Ende war es der deutsche Meister SC Magdeburg, der mit einer Ablösezahlung an den Verein aus Erlangen den gordischen Knoten löste.