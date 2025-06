Bietigheim-Bissingen - Trotz eines 35:25 (18:10) bei der SG BBM Bietigheim hat der SC Magdeburg seinen Meistertitel in der Handball-Bundesliga nicht verteidigen können. Die Füchse Berlin gewannen am letzten Spieltag das Parallelspiel bei den Rhein-Neckar Löwen und sicherten sich so erstmals den Titel. Am nächsten Wochenende spielt der SCM - genau wie die Füchse - im Final Four der Champions League um den letzten möglichen Titel der Saison.