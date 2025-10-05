Nach dem Wechsel brachten die Thüringerinnen deutlich mehr Tempo in ihre Aktionen und glichen in der 47. Minute durch Reicherts Tor zum 24:24 erstmals in der zweiten Halbzeit aus. Wenige Minuten später ging der THC sogar erstmals in Führung (27:26/51.). Doch nicht jede THC-Aufholjagd, nicht jeder Kraftakt, ist vom Erfolg gekrönt. In der Schlussphase hatten aber die cleveren Gäste mehr zuzusetzen und siegten letztlich verdient. „Unsere Chancenverwertung war heute am Anfang und am Ende miserabel“, kritisierte Trainer Müller, „viel wichtiger aber ist, das wir schnell wieder allgemein auf unsere Leistungsniveau kommen.“