Der Thüringer HC läuft gegen Neckarsulm früh einem Rückstand hinterher und verliert trotz Aufholjagd erneut. Damit ist der Saison-Fehlstart perfekt.
Nur ein Sieg aus vier Spielen, dazu nun sogar die erste Heimniederlage: Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga haben einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt und finden sich mit einem negativen Punktverhältnis (3:5) nur im Mittelfeld der Tabelle. Am Samstag verlor das Team von Trainer Herbert Müller vor heimischer Kulisse gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 31:33 (11:14) und musste damit die nächste Enttäuschung hinnehmen. Mit 13 Toren war Johanna Reichert die mit Abstand beste Werferin des THC.
Die Thüringerinnen starteten behäbig in die Partie und scheiterten wiederholt an Neckarsulms Torhüterin Lena Ivancok. in den ersten zwölf Minuten leisteten sie sich zehn Fehlwürfe – eine schwere Hypothek. Nach einer Viertelstunde Minuten hatten die Gastgeberinnen erst mickrige drei Tore auf ihrem Konto (3:6). Zwar lief es danach in der Offensive besser, doch mit dem schnellen Umschaltspiel der Gäste hatte der THC weiter große Probleme und geriet so bis zur 22. Minute mit 7:12 in Rückstand. Beim 11:14 wurden die Seiten gewechselt.
Nach dem Wechsel brachten die Thüringerinnen deutlich mehr Tempo in ihre Aktionen und glichen in der 47. Minute durch Reicherts Tor zum 24:24 erstmals in der zweiten Halbzeit aus. Wenige Minuten später ging der THC sogar erstmals in Führung (27:26/51.). Doch nicht jede THC-Aufholjagd, nicht jeder Kraftakt, ist vom Erfolg gekrönt. In der Schlussphase hatten aber die cleveren Gäste mehr zuzusetzen und siegten letztlich verdient. „Unsere Chancenverwertung war heute am Anfang und am Ende miserabel“, kritisierte Trainer Müller, „viel wichtiger aber ist, das wir schnell wieder allgemein auf unsere Leistungsniveau kommen.“