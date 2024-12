„Ich bin sehr, sehr froh, dass Matija sich für weitere drei Jahre mit uns entschieden hat“, sagte ThSV-Geschäftsführer René Witte über den Schlussmann, der 2023 vom Eskilstuna Guif aus Schweden nach Eisenach gekommen war: „Besonders in der laufenden Saison hat er gezeigt, warum wir ihn geholt haben.“ Spikic kommt in der laufenden Saison auf eine Quote von 30 Prozent abgewehrter Bälle, womit er zu den besten Torhütern der Liga gehört.