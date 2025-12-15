Handball-Bundesliga: Toptorjägerin Reichert verlässt Thüringer HC

Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC müssen einen schmerzhaften Abgang im kommenden Sommer verkraften. Toptorjägerin Johanna Reichert verlässt den THC und wechselt zum rumänischen Spitzenclub Gloria Bistrita, teilte der Verein mit. "Wenn das eigene Kind das Haus verlässt, schmerzt es immer und nur zu gerne hätten wir JoJo eine Weile begleitet. Ihre Entwicklung macht uns alle mega stolz und die letzten großen Titel werden immer eng mit ihrem Namen verbunden bleiben", sagte THC-Trainer Herbert Müller.