Auch acht Treffer von Top-Torjägerin Johanna Reichert halfen dem THC am Ende nicht. Für die favorisierten Ludwigsburgerinnen traf Guro Nestaker vor 1.474 Zuschauern neunmal. Beendet ist die Saison für die Thüringerinnen aber noch nicht. Im Spiel um Platz drei treten sie am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund an.