Die Thüringerinnen hatten von Beginn an große Schwierigkeiten mit dem Tempospiel der Gastgeberinnen und gerieten schnell mit 3:7 (10. Minute) in Rückstand. Nach einer Auszeit von Müller steigerten sich die Gäste in der Defensive und fanden im Angriff bessere Lösungen gegen die offensive Deckung der Bensheimerinnen. So tastete sich der THC auf 10:11 (19.) heran, ehe er sich mit technischen Fehlern und Zeitstrafen selbst aus dem Rhythmus brachte. Bensheim nutzte die Lücken in der Thüringer Defensive gnadenlos aus und zog bis zur Pause auf fünf Tore davon.