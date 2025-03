Die Gäste begannen selbstbewusst, ließen den Ball schnell laufen und führten nach sieben Minuten mit 5:3. In der Folge schraubte der THC die Intensität in der Abwehr deutlich nach oben. Achteinhalb Minuten blieben die Gastgeberinnen ohne Gegentor und wandelten in dieser Zeit den Rückstand in eine 7:5-Führung (15.) um.