In einer temporeichen Begegnung, in der beide Teams nicht mit letzter Konsequenz verteidigten, erwischten die Thüringerinnen den besseren Start und führten nach zehn Minuten mit 7:3. In der Folge bekamen sie jedoch immer mehr Probleme mit dem schnellen Umschaltspiel des BVB, sodass der Vorsprung auf 11:10 (17. Minute) zusammenschmolz. Nach einer Auszeit von Müller riss der THC das Spiel wieder an sich und baute seinen Vorsprung auf 21:15 (28.) aus, ehe die Konzentration nachließ und Dortmund bis zur Pause wieder auf zwei Tore herankommen ließ.