Handball-Bundesliga: Thüringer HC ohne Chance im Gipfelduell

Das Spitzenspiel hielt von Anfang an, was es versprach. Während die Ludwigsburgerinnen konsequent den schnellen Abschluss suchten, setzte beim THC Regisseurin Natsuki Aizawa ihre Mitspielerinnen glänzend in Szene. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gastgeberinnen nutzten ihre Chancen dabei etwas konsequenter und setzten sich bis zur Pause auf drei Tore ab.