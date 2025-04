Großer Vorsprung zur Halbzeit

Beide Teams starteten mit hohem Tempo in die Partie und nutzten ihre Chancen im Angriff konsequent. Nach nicht einmal elf Minuten standen bereits 17 Tore zu Buche (9:8). In der Folge erhöhten die Thüringerinnen die Intensität in der Abwehr, ohne an Durchschlagskraft im Angriff einzubüßen. Mit einem 4:0-Lauf setzten sie sich auf 18:12 (22. Minute) ab, zur Pause führten sie gar mit sieben Toren Vorsprung. Dabei verteilte sich die Offensivlast gleichmäßig auf mehrere Schultern.