Handball-Bundesliga: Thüringer HC kassiert erste Saisonniederlage

Blomberg - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im dritten Bundesliga-Spiel ihre erste Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor bei der HSG Blomberg-Lippe nach einer enttäuschenden Vorstellung deutlich mit 25:35 (14:18) und steht nun bei 3:3 Punkten. Die verlustpunktfreien Gastgeberinnen revanchierten sich damit eindrucksvoll für die drei Wochen zuvor erlittene 30:31-Niederlage im Supercup. Vor 912 Zuschauern war Johanna Reichert mit elf Toren die beste Werferin des THC.