Handball-Bundesliga: Thüringer HC kassiert derbe Klatsche

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im dritten Bundesliga-Spiel der Saison ihre erste Niederlage einstecken müssen und gehen mit einem Negativerlebnis in die Länderspielpause. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller verlor bei der HSG Blomberg-Lippe nach einer weitestgehend enttäuschenden Vorstellung deutlich mit 25:35 (14:18) und steht nun bei 3:3 Punkten. Die verlustpunktfreien Gastgeberinnen revanchierten sich damit eindrucksvoll für die drei Wochen zuvor erlittene 30:31-Niederlage im Supercup. Vor 912 Zuschauern war Torjägerin Johanna Reichert mit elf Treffern die beste Werferin des THC.