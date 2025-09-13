 
  Thüringer HC kassiert derbe Klatsche

Handball-Bundesliga Thüringer HC kassiert derbe Klatsche

Das Team aus Bad Langensalza ist bei der Neuauflage des Supercup-Duells in Blomberg chancenlos. Vor allem defensiv zeigt sich der Gast überfordert.

 
Handball-Bundesliga: Thüringer HC kassiert derbe Klatsche
Nichts zu holen in Blomberg: THC-Spielerin Anna Szabo beim Torwurf. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im dritten Bundesliga-Spiel der Saison ihre erste Niederlage einstecken müssen und gehen mit einem Negativerlebnis in die Länderspielpause. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller verlor bei der HSG Blomberg-Lippe nach einer weitestgehend enttäuschenden Vorstellung deutlich mit 25:35 (14:18) und steht nun bei 3:3 Punkten. Die verlustpunktfreien Gastgeberinnen revanchierten sich damit eindrucksvoll für die drei Wochen zuvor erlittene 30:31-Niederlage im Supercup. Vor 912 Zuschauern war Torjägerin Johanna Reichert mit elf Treffern die beste Werferin des THC.

Die Thüringerinnen fanden offensiv gut in die Partie und profitierten in der Anfangsphase auch von starken Paraden ihrer Torhüterin Laura Kuske. Nach 15 Minuten lagen sie mit 8:6 vorn, alles schien auf einen Sieg hinzudeuten. In der Folge kamen jedoch die Gastgeberinnen immer stärker auf und bestraften konsequent das zu passive Abwehrverhalten des THC im Zentrum. 

Auch nach der Pause agierte Blomberg griffiger und baute seine Führung zügig auf 23:16 (36.) aus. Müller reagiert mit einer Auszeit, doch am Spielverlauf änderte sich wenig. Am Ende siegte die HSG auch in der Höhe verdient. Bei den Thüringerinnen blieben mehrere Spielerin weit hinter ihrer Normalform zurück.