Handball-Bundesliga: Thüringer HC holt Nationalspielerin Huhnstock zurück

Cheftrainer Herbert Müller zeigt sich begeistert über die Rückkehr der 1,79 Meter großen Kreisläuferin: "Der Weg nach Hause ist oft der schönste. Jolina ist das Paradebeispiel einer guten Karriereplanung. Nach dem erlernten Handball-ABC in unserer Jugend führte der Weg über Bad Wildungen und Buxtehude bis in die Nationalmannschaft und jetzt zurück zum Heimatverein. Das klingt nicht nur schön, sondern ist auch ein Weg zur individuellen Leistungsspitze, den sie jetzt hoffentlich mit uns erreichen wird", sagte Müller.