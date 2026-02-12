Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC holen Nationalspielerin Jolina Huhnstock zurück. Die 24 Jahre alte Kreisläuferin wechselt zur kommenden Saison vom Buxtehuder SV zurück in ihre Heimat. Für Huhnstock bedeutet der Wechsel die Rückkehr an den Ort, an dem ihre handballerische Laufbahn einst begann. In der Jugend des THC ausgebildet, führte sie ihr sportlicher Weg über Bad Wildungen und Buxtehude bis in die deutsche Nationalmannschaft, wo sie am 24. Oktober 2024 ihr Debüt gegen Norwegen gab.
Handball-Bundesliga Thüringer HC holt Nationalspielerin Huhnstock zurück
dpa 12.02.2026 - 14:14 Uhr