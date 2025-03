Beim Thüringer HC füllen sich die Reihen: Der Handball-Bundesligist aus Bad Langensalza hat die Brasilianerin Giulia Guarieiro für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Die 29-jährige Rückraumspielerin wird am 1. Juli ihren Dienst antreten, derzeit spielt sie in der spanischen Liga bei BM Granollers. Zuvor war sie auch schon in Rumänien sowie in ihrer südamerikanische Heimat aktiv.