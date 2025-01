Handball-Bundesliga: Thüringer HC gewinnt Ostduell gegen Zwickau

5:0-Lauf sorgt für Entscheidung

In die zweite Halbzeit starteten die Zwickauerinnen deutlich griffiger und gingen durch Gorb mit 19:18 (36.) in Führung. In der Folge häuften sich jedoch technische Fehler und überhastete Würfe bei den Gästen, sodass die Thüringerinnen mit einem 5:0-Lauf auf 23:19 (42.) davonziehen konnten. Zwickau stemmte sich zwar gegen die drohende Niederlage, schaffte die Wende aber nicht mehr.