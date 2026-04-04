Handball-Bundesliga: Thüringer HC gewinnt letztes Hauptrundenspiel

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die Bundesliga-Hauptrunde mit einem Heimsieg abgeschlossen. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang den Tabellennachbarn HSG Bensheim/Auerbach mit 36:33 (16:18). Vor 1.333 Zuschauern war Kelly de Abreu Rosa mit neun Toren die beste Werferin der Thüringerinnen, denen damit die Revanche für die drei Wochen zuvor erlittene 34:36-Niederlage nach Siebenmeterwerfen im Pokal-Halbfinale gelang. Als Vierter (27:13 Punkte) bekommt es der THC im Playoff-Halbfinale nun mit dem Hauptrundensieger HSG Blomberg-Lippe zu tun.