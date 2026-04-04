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Handball-Bundesliga Thüringer HC gewinnt letztes Hauptrundenspiel

Tabellarisch geht es um nichts mehr, doch Thüringens Bundesliga-Handballerinnen sind gegen Bensheim auf Revanche für die Pokal-Niederlage aus. Nach einer starken zweiten Hälfte glückt das Vorhaben.

Handball-Bundesliga: Thüringer HC gewinnt letztes Hauptrundenspiel
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Jana Scheib und die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC gewannen ihr Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die Bundesliga-Hauptrunde mit einem Heimsieg abgeschlossen. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang den Tabellennachbarn HSG Bensheim/Auerbach mit 36:33 (16:18). Vor 1.333 Zuschauern war Kelly de Abreu Rosa mit neun Toren die beste Werferin der Thüringerinnen, denen damit die Revanche für die drei Wochen zuvor erlittene 34:36-Niederlage nach Siebenmeterwerfen im Pokal-Halbfinale gelang. Als Vierter (27:13 Punkte) bekommt es der THC im Playoff-Halbfinale nun mit dem Hauptrundensieger HSG Blomberg-Lippe zu tun.

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Die Thüringerinnen, die erneut ohne ihre angeschlagene Top-Torjägerin Johanna Reichert antraten, taten sich gegen die 5:1-Abwehr der Gäste zunächst sehr schwer und scheiterten wiederholt an Torhüterin Helen van Beurden. Nach zehn Minuten führte Bensheim mit 7:3. Eine Auszeit von Müller diente dann als Weckruf für die Gastgeberinnen, die fortan deutlich mehr Tempo auf die Platte brachten und bis zur Pause auf zwei Tore herankamen.

Nach dem Wechsel lieferten sich beide Teams einen furiosen Schlagabtausch. In der 50. Minute ging der THC mit zwei Toren in Führung (31:29). Bensheim konterte mit einem 3:0-Lauf, doch in der Schlussphase zeigten die Gastgeberinnen den größeren Siegeswillen.