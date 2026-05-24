Handball-Bundesliga: Thüringer HC gewinnt Bronze

Der letzte Auftritt in dieser Saison endet für die THC-Handballerinnen versöhnlich. In Bensheim siegen sie dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.
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Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die Bundesliga-Saison mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Samstagabend im Spiel um Platz drei bei der HSG Bensheim/Auerbach mit 28:27 (13:16) durch. Nach der am dramatische Art verlorenen European-League-Finale am vergangenen Sonntag endete die Spielzeit für den THC damit versöhnlich.
Johanna Reichert und Dilayla Alarslan waren vor 978 Zuschauern mit jeweils fünf Toren die besten Werferinnen des THC, der im Playoff-Halbfinale an der HSG Blomberg-Lippe gescheitert war. THC-Eigengewächs Alarslan übernahm die Regieposition im Rückraum für die verletzte Natsuki Aizawa.
Beide Teams setzten von Beginn an auf hohes Tempo und erzielten in den ersten sechs Minuten bereits zehn Tore (5:5). Danach stieg die Fehlerquote deutlich, ehe die Bensheimerinnen in der Schlussphase der ersten Halbzeit ihren Rhythmus wiederfanden und mit einem 6:0-Lauf einen 10:11-Rückstand in eine 16:11-Führung umwandelten.
Nach dem Wechsel steigerten sich die Thüringerinnen in der Defensive und konnten sich in der Offensive auf die immer stärker werdende Reichert verlassen, die ihr Team beim 26:25 (56. Minute) erstmals wieder in Führung brachte. Bensheim konterte mit zwei Toren nacheinander, doch der THC hatte noch eine Antwort. Anna Szabo glich zum 27:27 aus, ehe Julie Holm drei Sekunden vor Schluss zum Sieg traf.