Handball-Bundesliga: Thüringer HC gewinnt Bronze

Nach dem Wechsel steigerten sich die Thüringerinnen in der Defensive und konnten sich in der Offensive auf die immer stärker werdende Reichert verlassen, die ihr Team beim 26:25 (56. Minute) erstmals wieder in Führung brachte. Bensheim konterte mit zwei Toren nacheinander, doch der THC hatte noch eine Antwort. Anna Szabo glich zum 27:27 aus, ehe Julie Holm drei Sekunden vor Schluss zum Sieg traf.