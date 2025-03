Handball-Bundesliga: Thüringer HC feiert Kantersieg gegen Göppingen

So zogen die unbekümmert aufspielenden Gäste bis zur elften Minute auf 8:2 davon. In der Folge steigerte der THC das Tempo jedoch immens und entwickelte viel mehr Zug zum Tor. Der Rückstand schrumpfte kontinuierlich, und in der 26. Minute brachte Johanna Reichert die Thüringerinnen erstmals in Führung (16:15).