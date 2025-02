Die Thüringerinnen standen defensiv zunächst sehr kompakt, agierten in der Offensive jedoch zu fehlerhaft und verpassten es dadurch, sich frühzeitig abzusetzen. Ab der zehnten Minute brachten beide Teams mehr Tempo in ihre Aktionen. Der THC profitierte immer wieder von brillanten Zuspielen seiner Regisseurin Natsuki Aizawa und zog bis zur 20. Minute auf 11:8 davon. In der Folge scheiterten die Gäste aber wiederholt an Madita Kohorst.