Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang im Ostduell den Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt mit 32:25 (17:13). Vor 1.207 Zuschauern avancierte Johanna Reichert mit sieben Toren - alle vom Siebenmeterpunkt - zur besten Werferin des THC. Zudem überzeugte Rückkehrerin Laura Kuske im Tor mit 14 Paraden. Für Halle traf Cara Reuthal fünfmal.
Handball-Bundesliga Thüringer HC feiert Auftaktsieg
dpa 31.08.2025 - 16:41 Uhr