Handball-Bundesliga: Thüringer HC feiert Auftaktsieg

Acht Tage nach dem Triumph im Supercup legten die Thüringerinnen furios los und führten nach zwölf Minuten bereits mit 9:4. Bis zum 16:9 (23. Minute) dominierten die Gastgeberinnen mit ihrem schnellen und variablen Angriffsspiel, ehe die Konzentration deutlich nachließ. Das aufopferungsvoll kämpfende Team von Trainerin Ines Seidler bestrafte die Fehler des THC konsequent und arbeitete sich bis auf 18:21 (40.) heran. Erst in der Schlussphase fand der Favorit seine spielerische Linie wieder und setzte sich vorentscheidend auf 30:23 (54.) ab.