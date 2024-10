Die Thüringerinnen fanden nur mühsam in die Partie. In der Offensive waren sie zunächst von Einzelaktionen ihrer Top-Torjägerin abhängig, und in der Abwehr mangelte es ihnen an Aggressivität. Nach zehn Minuten führte der Tabellenvorletzte verdient mit 6:4, ehe die Gäste mit einem 4:0-Lauf zum 8:6 (16. Minute) die Partie drehten. Sicherheit gab ihnen diese gute Phase allerdings nicht. Bis zur Pause blieb das Offensivspiel des THC mangelhaft. Kurz vor der Halbzeitsirene glich die auffällige Isabelle Dölle für den BSV aus.