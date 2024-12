Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich mit einem Sieg in der Bundesliga zurückgemeldet. Im ersten Spiel nach der EM-Pause bezwang das Team von Trainer Herbert Müller die HSG Blomberg-Lippe mit 23:21 (12:9). Vor 1624 Zuschauern avancierte Johanna Reichert mit fünf Toren zur besten Werferin des THC, der in der Tabelle an den Blombergerinnen vorbeizog und als Dritter nun bei 12:4 Punkten steht.