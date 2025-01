Drei Tage nach dem spektakulären 43:35-Heimsieg in der European League gegen Larvik HK begannen die Thüringerinnen in Dortmund selbstbewusst und kreierten mit schneller Ballbewegung immer wieder Lücken in der BVB-Defensive. Doch auch die Gastgeberinnen fanden im Angriff schnell in ihren Rhythmus, sodass sich ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe entwickelte.