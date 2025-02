Zu viele Lücken in der Abwehr

In der zweiten Halbzeit nahm das Tempo auf beiden Seiten deutlich zu. Kathrin Pichlmeier brachte den THC mit ihrem Treffer zum 17:16 (38.) erstmals in diesem Spiel in Führung. Die Gäste konnten das Momentum allerdings nicht nutzen. In der Offensive agierten sie zu statisch, und in der Abwehr offenbarten sie ohne die schmerzlich vermisste Anika Niederwieser immer wieder Lücken.