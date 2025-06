Handball-Bundesliga: ThSV tritt in Bad Salzungen an

Unmittelbar vor den letzten beiden Saisonspielen in der Bundesliga gegen den VfL Potsdam (Mittwoch, 4. Juni, 19 Uhr) und beim THW Kiel (Pfingstsonntag, 15 Uhr) hat der ThSV Eisenach die ersten Termine für Freundschaftsspiele im Sommer veröffentlicht. Bevor es in den Urlaub geht und Anfang Juli der Trainerwechsel von Misha Kaufmann zu Sebastian Hinze vollzogen wird, sind die Handballer von der Wartburg am 12. Juni anlässlich des 1250-jährigen Stadtjubiläums in Bad Salzungen im Einsatz. Dort trifft die Mannschaft ab 19 Uhr in der Werner-Seelenbinder-Halle auf eine Regionalauswahl, die sich aus Amateur-Handballern zusammensetzt. Eintrittskarten werden in der Preisspanne von 5 bis 10 Euro angeboten.