Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim HSV Hamburg an diesem Sonntag (16.30 Uhr) gibt es erfreuliche Nachrichten für einen Eisenacher Handballprofi. Stephan Seitz ist von Bundestrainer Alfred Gislason in den erweiterten 35er-Kader für die am 15. Januar 2026 beginnende Europameisterschaft berufen worden – eine Ehre, die den U-21-Weltmeister des Jahres 2023 ziemlich überraschte. „Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich nicht damit gerechnet. Aber ich freue mich natürlich sehr darüber“, sagte der aus München stammende Rückraumspieler. „Die Nominierung betrachte ich als Bestätigung meiner Leistungen und gleichzeitig als großen Ansporn, weiter zuzulegen.“