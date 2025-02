Einen Tag nach dem schwer erkämpften 31:30 in der Handball-Bundesliga bei der HSG Wetzlar kann der ThSV Eisenach den nächsten Erfolg vermelden: Die Thüringer haben sich einen hoffnungsvollen Rückraumspieler geangelt, der im Januar bei der WM für die Schweiz einen starken Eindruck hinterlassen hat. Die Rede ist von Felix Aellen, 21 Jahre alt, derzeit noch beim BSV Bern in seinem Heimatland aktiv und ab 1. Juli Wahl-Thüringer. An der Wartburg erhält er einen Vertrag bis 2028 und soll den italienischen Spielmacher Simone Mengon ersetzen, der den Klub im Sommer verlassen wird.