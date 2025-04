Nach Leipzig kam der Linkshänder im Januar in einem Tauschgeschäft. Für den Halbrechten wechselte Viggo Kristjansson zum HC Erlangen. Vor seiner Leipziger Zeit erzielte Seitz 61 Erstliga-Tore in 65 Partien für die Franken. In Leipzig war er in bislang acht Spielen 14 Mal erfolgreich.