Eisenach - Der ThSV Eisenach hat Handballer Elias Scholtes vom Bundesliga-Kontrahenten Bergischer HC verpflichtet. Der 22-Jährige erhält bei den Wartburgstädtern einen Zweijahresvertrag, teilte der ThSV mit. Der 1,90 Meter große Linkshänder ist der zweite Neuzugang bei den Thüringern für die kommende Saison. Scholtes kennt Trainer Sebastian Hinze bereits. Vor seinem Wechsel ins Bergische arbeitete er für einige Monate mit ihm zusammen. Auch Stephan Seitz, seit Sommer 2025 Eisenacher, kennt er. Beide waren beim WM-Sieg bei der deutschen Junioren-Nationalmannschaft mit dabei.