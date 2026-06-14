Der ThSV Eisenach hat Handballer Elias Scholtes vom Bundesliga-Kontrahenten Bergischer HC verpflichtet. Der 22-Jährige, der 2023 mit der deutschen U-21-Auswahl Weltmeister wurde, erhält einen Zweijahresvertrag. Der 1,90 Meter große Linkshänder soll im rechten Rückraum spielen und ist der zweite Neuzugang für die kommende Saison. Zuvor war Linksaußen David Moré (21) von den Rhein-Neckar Löwen vom ThSV unter Vertrag genommen worden.