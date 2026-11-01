Handball-Bundesliga: ThSV Eisenach bricht nach der Pause ein

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hielt der ThSV das hohe Niveau, doch dann wendete sich das Blatt langsam in Richtung des Favoriten. Der Berliner Trainer Nikolej Krickau stellte sein System auf eine offensive Deckung um, mit der die Eisenacher schlecht klarkamen. Technische Fehler häuften sich, Füchse-Star Gidsel (12 Tore) drehte auf – und in der 50. Minute stand es 25:24 für die Gäste. „Wir hatten in der Halbzeit die Überzeugung, das Spiel noch gewinnen zu können“, plauderte Krickau am Dyn-Mikrofon aus dem Nähkästchen. „Ich denke, unsere offensive Abwehr war der Schlüssel. Aber ich habe auch viel Respekt für Eisenach. Sie haben es gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Das hat uns große Probleme bereitet.“