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  6. Handball-Bundesliga: ThSV Eisenach bricht nach der Pause ein

Handball-Bundesliga Eisenach schnuppert an der Überraschung

Die ThSV-Handballer dominieren die erste Halbzeit gegen die Füchse Berlin, können das hohe Niveau aber nicht halten. Am Ende jubelt der Favorit.

Handball-Bundesliga: ThSV Eisenach bricht nach der Pause ein
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Obenauf: Matthes Langhoff (am Ball) setzt sich mit den Füchsen Berlin dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit beim ThSV Eisenach durch. Foto: imago/Martin Herbst

Vierzig überzeugende Minuten sind für den ThSV Eisenach zu wenig gewesen, um am frühen Sonntagabend für eine faustdicke Überraschung in der Handball-Bundesliga der Männer zu sorgen. Am 11. Spieltag schickten sich die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze an, den Favoriten aus der Hauptstadt nicht nur zu ärgern, sondern zu besiegen. Doch am Ende feierten Welthandballer Mathias Gidsel und seine Kollegen mit ihrem mitgereisten Anhang, denn die Füchse Berlin behielten in der Gesamtabrechnung mit 32:29 die Oberhand.

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Zuvor hatte vor 2850 euphorisierten Fans in der ausverkauften Werner-Aßmann_Halle vieles darauf hingedeutet, dass die Wartburgstädter den ganz großen Coup landen könnten. Ab Mitte der ersten Halbzeit kauften sie den Berlinern Stück für Stück den Schneid ab. Sinnbildlich dafür war die starke Leistung des Eisenacher Rückraumspielers Dominik Solak, der Gidsel keinen Zentimeter Raum ließ. Der Tscheche war ein bedeutsamer Faktor dafür, dass der ThSV in der Defensive nahezu alles unter Kontrolle hatte und die Gäste nicht zur Entfaltung kommen ließ. Die Füchse-Tormaschine stockte, während sich die Thüringer in einen regelrechten Handballrausch hineinsteigerten, einen 10:2-Lauf auf das Parkett zauberten und und zum Seitenwechsel mit 16:10 vorne lagen.

„Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut in der Defensive gearbeitet. Unser Plan hat funktioniert, das hat uns extrem viel Sicherheit gegeben“, berichtete Spielmacher Felix Aellen, der mit zehn Treffern bester ThSV-Werfer war. „Vorn hatten wir kaum Fehlwürfe dabei, die Halbzeit war wirklich super.“

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hielt der ThSV das hohe Niveau, doch dann wendete sich das Blatt langsam in Richtung des Favoriten. Der Berliner Trainer Nikolej Krickau stellte sein System auf eine offensive Deckung um, mit der die Eisenacher schlecht klarkamen. Technische Fehler häuften sich, Füchse-Star Gidsel (12 Tore) drehte auf – und in der 50. Minute stand es 25:24 für die Gäste. „Wir hatten in der Halbzeit die Überzeugung, das Spiel noch gewinnen zu können“, plauderte Krickau am Dyn-Mikrofon aus dem Nähkästchen. „Ich denke, unsere offensive Abwehr war der Schlüssel. Aber ich habe auch viel Respekt für Eisenach. Sie haben es gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Das hat uns große Probleme bereitet.“