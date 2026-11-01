Handball-Bundesliga: ThSV Eisenach bricht nach der Pause ein

Vierzig überzeugende Minuten sind für den ThSV Eisenach zu wenig gewesen, um am frühen Sonntagabend für eine faustdicke Überraschung in der Handball-Bundesliga der Männer zu sorgen. Am 11. Spieltag schickten sich die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze an, den Favoriten aus der Hauptstadt nicht nur zu ärgern, sondern zu besiegen. Doch am Ende feierten Welthandballer Mathias Gidsel und seine Kollegen mit ihrem mitgereisten Anhang, denn die Füchse Berlin behielten in der Gesamtabrechnung mit 32:29 die Oberhand.