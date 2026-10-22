Handball-Bundesliga: ThSV Eisenach bangt um zwei Stammkräfte

Handball ist ein körperbetonter Sport. Da bleiben Blessuren nicht aus, erst recht nicht in so einem intensiven Spiel wie dem 28:28 zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach Ende voriger Woche. Bei den Thüringern bangt man daher vor dem Gastspiel an diesem Freitag (19 Uhr) bei Frisch Auf Göppingen um zwei Stammkräfte: Kapitän Peter Walz und Oskar Joelsson aus dem linken Rückraum. Sie mussten im Wochenverlauf eine Pause einlegen. Ob es zum Einsatz in Baden-Württemberg reicht, dürfte sich erst kurz vor dem Spiel klären.