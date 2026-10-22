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Handball-Bundesliga ThSV Eisenach bangt um zwei Stammkräfte

Thomas Levknecht und

Vor dem Gastspiel in Göppingen sind der Kapitän und ein Rückraumspieler angeschlagen. An Zuversicht mangelt es den Thüringern trotzdem nicht.

Handball-Bundesliga: ThSV Eisenach bangt um zwei Stammkräfte
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Wackelkandidat: Oskar Joelsson (rechts). Foto: imago/foto2press

Handball ist ein körperbetonter Sport. Da bleiben Blessuren nicht aus, erst recht nicht in so einem intensiven Spiel wie dem 28:28 zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach Ende voriger Woche. Bei den Thüringern bangt man daher vor dem Gastspiel an diesem Freitag (19 Uhr) bei Frisch Auf Göppingen um zwei Stammkräfte: Kapitän Peter Walz und Oskar Joelsson aus dem linken Rückraum. Sie mussten im Wochenverlauf eine Pause einlegen. Ob es zum Einsatz in Baden-Württemberg reicht, dürfte sich erst kurz vor dem Spiel klären.

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Ob mit dem Duo oder ohne – beim ThSV ist man guten Mutes, die kleine Erfolgsserie (Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen, Unentschieden gegen Gummersbach) ausbauen zu können. „Wenn wir auf das gleiche Energie-Level wie Göppingen kommen, uns Torchancen erarbeiten und diese effizient nutzen, sehe ich eine gute Chance für uns“, sagte Trainer Sebastian Hinze im Vorfeld des Duells, das er als „extrem schwere Auswärtspartie“ bezeichnete. „Göppingen hat zuletzt vier Spiele in Folge verloren und steht mächtig unter Druck. Wir müssen uns auf eine aggressive Abwehr einstellen und auf lautstarke Fans in der Halle“, lautet die Einschätzung des Eisenacher Spielgestalters Felix Aellen.

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David Moré hat den Karriereturbo eingelegt. Beim ThSV ist er eine feste Größe auf Linksaußen, nun wurde er sogar in die Nationalmannschaft berufen.

Viele Augen werden sich auf David Moré richten, den Bundestrainer Alfred Gislason für den Anfang November stattfindenden Auswahllehrgang inklusive der EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien und Slowenien eingeladen hat. „Die Aufregung hält sich im Moment noch in Grenzen“, berichtet der 23-jährige ThSV-Linksaußen und Auswahl-Debütant. „Je näher der Termin rückt, werden Freude und Aufregung sicherlich steigen.“

Auch Max Beneke steht im Fokus. Der Ex-Eisenacher spielt mittlerweile für Göppingen. „Ich freue mich auf meinen ehemaligen Club und die Jungs, mit denen ich letzte Saison auf der Platte stand“, merkt der 23 Jahre alte Rückraumspieler an. Der ThSV habe sich seit seinem Weggang weiterentwickelt und profitiere von der guten Teamchemie: „Aber es ist doch völlig klar, wir wollen gewinnen.“