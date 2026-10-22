Handball-Bundesliga: ThSV Eisenach bangt um zwei Stammkräfte

Ob mit dem Duo oder ohne – beim ThSV ist man guten Mutes, die kleine Erfolgsserie (Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen, Unentschieden gegen Gummersbach) ausbauen zu können. „Wenn wir auf das gleiche Energie-Level wie Göppingen kommen, uns Torchancen erarbeiten und diese effizient nutzen, sehe ich eine gute Chance für uns“, sagte Trainer Sebastian Hinze im Vorfeld des Duells, das er als „extrem schwere Auswärtspartie“ bezeichnete. „Göppingen hat zuletzt vier Spiele in Folge verloren und steht mächtig unter Druck. Wir müssen uns auf eine aggressive Abwehr einstellen und auf lautstarke Fans in der Halle“, lautet die Einschätzung des Eisenacher Spielgestalters Felix Aellen.