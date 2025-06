Der Thüringer HC geht mit einer neuen Kreisläuferin in die kommende Saison der Handball-Bundesliga. Der Drittplatzierte der abgelaufenen Spielzeit verpflichtet die ungarische Nationalspielerin Luca Farago auf Leihbasis für ein Jahr. Die 2002 in Körmend geborene Akteurin steht in ihrer Heimat momentan noch beim Erstligisten Motherson Mosonmagyarovar unter Vertrag. Zuvor war sie für Vasas Budapest und die Mannschaft der nationalen ungarischen Handball-Akademie aufgelaufen.