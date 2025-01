Zwischen dem Europapokalspiel im spanischen Elche (28:27 für den THC) am vergangenen Samstag und der Partie an diesem Sonntag beim HC Braila in Rumänien haben sich die Handballerinnen des Thüringer HC in eigener Halle mit einem Unentschieden in der Bundesliga zufriedengeben müssen. Aufgrund des Spielverlaufs fühlte sich das 28:28 (14:15) gegen den TuS Metzingen jedoch wie ein Punktgewinn an.