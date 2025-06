Keiner ist in Berlin so heiß auf den Titel wie der Welthandballer. Gidsel (27) kann sich nur selbst noch übertreffen. Beim 37:27 knackte der dänische Olympiasieger mit seinem 264. Feldtor seinen eigenen Saisonrekord aus dem Vorjahr. "Was Gidsel gerade macht, ist mit nichts zu vergleichen, was ich jemals gesehen habe. So eine Dominanz habe ich noch nie bei einem Spieler gesehen", schwärmte Juri Knorr. Wird der deutsche Nationalspieler ausgerechnet in seinem letzten Spiel für die Löwen zum Berliner Partycrasher?