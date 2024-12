Potsdam (dpa/th) - Die Handballer des ThSV Eisenach haben sich in der Bundesliga-Tabelle erneut verbessert. Das Team von Trainer Misha Kaufmann gewann beim 1. VfL Potsdam mit 31:26 (14:10) und klettert damit auf Rang zehn. Einen großen Anteil am Erfolg der Thüringer hatte Simone Mengon, der sich mit neun Treffern ohne Fehlversuch als bester Werfer in die Statistik eintrug.