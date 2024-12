Handball-Bundesliga SCM-Trainer Wiegert: "Kann Unzufriedenheit nachvollziehen"

"Harte Woche, harte Punkte"

Trotz der Winterpause in der Champions League geht es für den Meister in dieser Woche mit einer engen Taktung weiter. Am Mittwoch gastiert der VfL Gummersbach (19.00 Uhr) an der Elbe, am Sonntag steht in Mannheim das Duell bei den Rhein-Neckar-Löwen (14.20 Uhr/ beide Dyn) an. "Das ist eine harte Woche, in der es um harte Punkte geht", fasste der Trainer die Aufgaben zusammen.