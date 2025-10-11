Handball-Bundesliga: Schwächephase entscheidet das Spiel

Die Auswärtsspiele des ThSV Eisenach waren im bisherigen Saisonverlauf nicht von Erfolg gekrönt. Daran änderte sich auch am Samstagabend nichts, denn der Handball-Bundesligist von der Wartburg zog bei der Turn- und Sportvereinigung Hannover-Burgdorf mit 30:32 (14:17) den Kürzeren. Herausragende Spieler vor 7771 Zuschauern waren auf Hannoveraner Seite Kapitän Marius Steinhauser mit 13 Treffern (davon sechs Siebenmeter) und Torhüter Joel Birlehm, der es auf ein Dutzend Paraden brachte. Für die Gäste aus Thüringen traf der Schwede Oskar Joelsson acht Mal.