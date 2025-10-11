Handball-Bundesliga: Schwächephase entscheidet das Spiel

Im zweiten Durchgang setzte der ThSV auf eine offensivere Abwehr und robbte sich noch einmal 19:20 (40.) heran. Das blieb allerdings ein Strohfeuer, denn den Gästen gelang fortan kaum noch etwas – und den Hausherren nahezu alles. Mit einem 8:1-Lauf zog Hannover auf 28:20 davon, das war die Entscheidung. Eisenachs Rückraumspieler Stephan Seitz nahm nach seiner dritten Zeitstrafe (45.) neben Leu auf der Tribüne Platz und sah noch einmal eine respektable Aufholjagd seines Teams, die aber nur noch eine Resultatsverkürzung brachte.