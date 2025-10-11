 
  Schwächephase entscheidet das Spiel

Handball-Bundesliga Schwächephase entscheidet das Spiel

Der ThSV Eisenach verliert 30:32 beim TSV Hannover-Burgdorf. Nach verheißungsvollem Beginn der Thüringer dreht der Favorit die Partie zu seinen Gunsten.

 
Handball-Bundesliga: Schwächephase entscheidet das Spiel
Ausgeguckt: Vilhelm Poulsen (rechts) zieht in dieser Szene am Eisenacher Abwehrspieler Tilman Leu vorbei. Foto: imago/Jan Günther

Die Auswärtsspiele des ThSV Eisenach waren im bisherigen Saisonverlauf nicht von Erfolg gekrönt. Daran änderte sich auch am Samstagabend nichts, denn der Handball-Bundesligist von der Wartburg zog bei der Turn- und Sportvereinigung Hannover-Burgdorf mit 30:32 (14:17) den Kürzeren. Herausragende Spieler vor 7771 Zuschauern waren auf Hannoveraner Seite Kapitän Marius Steinhauser mit 13 Treffern (davon sechs Siebenmeter) und Torhüter Joel Birlehm, der es auf ein Dutzend Paraden brachte. Für die Gäste aus Thüringen traf der Schwede Oskar Joelsson acht Mal.

Nach dem Überraschungscoup am vergangenen Sonntag gegen den VfL Gummersbach (32:29) gingen die Eisenacher mit einer großen Portion Selbstbewusstsein in die Partie, zumal Hannovers Saisonstart mit zwei Siegen aus sieben Spielen holprig verlaufen war. Die Gastgeber brauchten dann auch eine Weile, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Bis Mitte des ersten Durchgangs agierte der ThSV komplett auf Augenhöhe, lag nach 13 Minuten mit 9:7 in Führung und schickte sich an, die Krise der Niedersachsen zu verlängern.

Dann begann die große Zeit von Torhüter Birlehm. Der 28-Jährige fischte einen Ball nach dem anderen weg, während die Eisenacher Torhüter Matija Spikic und Silvio Heinevetter kaum etwas zu fassen bekamen. Die Partie drehte sich in Richtung der Gastgeber, die bis zur Pause auf 17:14 davonzogen. Zudem verlor Eisenach den Abwehrspezialisten Tilman Leu in der 27. Minute nach einer Roten Karte.

Im zweiten Durchgang setzte der ThSV auf eine offensivere Abwehr und robbte sich noch einmal 19:20 (40.) heran. Das blieb allerdings ein Strohfeuer, denn den Gästen gelang fortan kaum noch etwas – und den Hausherren nahezu alles. Mit einem 8:1-Lauf zog Hannover auf 28:20 davon, das war die Entscheidung. Eisenachs Rückraumspieler Stephan Seitz nahm nach seiner dritten Zeitstrafe (45.) neben Leu auf der Tribüne Platz und sah noch einmal eine respektable Aufholjagd seines Teams, die aber nur noch eine Resultatsverkürzung brachte.

Weiter geht es für die Thüringer mit einem Heimspiel an diesem Donnerstag ab 19 Uhr gegen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt.