Handball-Bundesliga: Schnelle Pokal-Revanche: Leipzig und Eisenach selbstbewusst

Leipzig - Die Pokal-Revanche zwischen DHfK Leipzig und ThSV Eisenach wird in der Handball-Bundesliga zum Kampf des Willens und der Mentalität. "Wer das Spiel mehr gewinnen will, der wird es auch gewinnen", sagte ThSV-Trainer Misha Kaufmann der "Thüringer Allgemeinen" vor dem Spiel in der Messestadt am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn). Zwei Wochen nach dem Pokal-Aus (24:30) gegen die Thüringer forderte Leipzigs Coach Runar Sigtryggsson in der "Leipziger Volkszeitung" von seiner Mannschaft, Eisenach "kämpferisch und von der Intensität her" auf demselben Niveau zu begegnen.