Magdeburg - Sergey Hernandez bleibt auch in der nächsten Saison Torhüter beim Handball-Bundesligisten SC Magdeburg. Der deutsche Meister verlängerte den Vertrag mit dem Spanier um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026. Der in Russland geborene 29-Jährige spielt seit 2023 beim SCM und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer verlässlichen Stammkraft.