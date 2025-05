Nürnberg - Der SC Magdeburg hat seine Titelchancen in der Handball-Bundesliga gewahrt. Beim abstiegsbedrohten HC Erlangen setzte sich der deutsche Meister mit 34:23 (16:12) durch und übernahm mit 51 Zählern vorübergehend die Tabellenführung. Allerdings ist der SCM auf Schützenhilfe angewiesen. An diesem Donnerstag spielen die Füchse Berlin gegen den punktgleichen Verfolger MT Melsungen (beide 50 Punkte). Der Sieger zieht an Magdeburg vorbei.