Keine 48 Stunden nach der Niederlage gegen Kielce in der Champions League mussten die Magdeburger bereits zum Spitzenspiel in der Bundesliga antreten. Magdeburg hatte zunächst Probleme im Abschluss und geriet früh in Rückstand, erarbeitete sich aber dann ein Spiel auf Augenhöhe und ging seinerseits mit zwei Toren in Führung (8:6/14.). Trotz einiger Zeitstrafen gegen die Elbestädter bauten sie den Vorsprung bis zur Pause auf vier Treffer aus.