Kapitän Christian O'Sullivan stand erstmals nach seine Knie-OP wieder im Aufgebot der Magdeburger, die allerdings mit drei Fehlwürfen in die Partie starteten. Der SCM arbeitete sich dank der Paraden von Torhüter Sergey Hernandez ins Spiel und führte nach neun Minuten erstmals (4:3). Die Teams agierten in der Folge auf vergleichbarem Niveau und so blieb auch der Abstand gering. Die Grün-Roten verpassten es, auf drei Tore zu enteilen und mussten anschließend den Ausgleich hinnehmen (10:10/24.). Beide Teams leisteten sich immer wieder Konzentrationsaussetzer, doch Magdeburg brachte eine Führung in die Pause.