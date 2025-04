Die Gäste begannen fahrig, Magdeburg nutzte das zu einer frühen Führung, auch wenn den Elbestädtern in den Anfangsminuten längst nicht alles gelang (5:1/8.). Vor allem über den Ex-Magdeburger Maciej Gebala am Kreis arbeiteten sich die Gäste in die Partie, verkürzten den Rückstand zwischenzeitlich auf zwei Treffer. Im Angriff tat sich der SCM mit zunehmender Spieldauer schwerer, blieb immer wieder in der aufmerksamen Erlanger Deckung hängen. Dennoch führte der Favorit zur Pause klar.