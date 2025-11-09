Handball-Bundesliga: SC Magdeburg ringt die Rhein-Neckar Löwen nieder

Magdeburger 6:0-Lauf zur Wende

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Magdeburg im Angriff schwer, musste immer wieder an den Siebenmeterpunkt - und vergab von dort weiter zu oft. In Überzahl gelang den Gastgebern immerhin der Anschluss (16:17/38.), doch in Unterzahl erhöhten die Löwen wieder auf drei Tore. Weiter konnten sich die Gäste nicht absetzen, stattdessen drehte der SCM die Partie mit einem 6:0-Lauf (24:20/49.). Die Löwen verkürzten zwar noch einmal, konnten das Spiel aber nicht erneut wenden. Kurz vor Schluss sah Steven Jacobsen nach seiner dritten Zeitstrafe noch Rot.