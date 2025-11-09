Handball-Bundesliga: SC Magdeburg ringt die Rhein-Neckar Löwen nieder

Magdeburg - Handball-Bundesligist SC Magdeburg bleibt Tabellenführer Flensburg auf den Fersen. Gegen die Rhein-Neckar Löwen siegten die Magdeburger nach einer kampfbetonten Partie in der mit 6.600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena mit 28:24 (11:14). Bester Magdeburger Werfer war Felix Claar mit sechs Toren. "Eine sehr gute Mannschaft die Löwen und ein sehr schwieriges Spiel, wir haben viele Chancen nicht reingemacht. In der zweiten Halbzeit lief es besser", sagte SCM-Spieler Elvar Örn Jonsson.