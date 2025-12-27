Handball-Bundesliga: SC Magdeburg gewinnt auch Ostderby in Eisenach

Eisenach - Die heimstarken Handballer des ThSV Eisenach konnten den Siegeszug des SC Magdeburg nicht stoppen. Die Thüringer verloren ihr Heimspiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter der Bundesliga mit 25:30 (14:14). Den größten Anteil am 17. Saisonerfolg im 19. Punktspiel der Magdeburger hatten Omar Ingi Magnusson (7) und Matthias Musche (7/2). Für die Eisenacher, die ihre bisherigen Punkte allesamt daheim geholt und in der Werner Aßmann-Halle erst die dritte Niederlage in dieser Saison kassierten haben, erzielten Peter Walz, Stephan Seitz und Vukasin Antonijevic (je 5) die meisten Tore.