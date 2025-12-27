Handball-Bundesliga: SC Magdeburg gewinnt auch Ostderby in Eisenach

Der Außenseiter startete mutig und lag nach 19 Minuten mit 10:8 in Führung. Doch auf Dauer konnten die Gastgeber dem variablen Angriffsspiel des Gegners nicht mehr Paroli bieten, zumal sich immer mehr eigene Fehler sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einschlichen. Diese Aussetzer bestraften die Magdeburger konsequent. Mit drei Toren in Serie setzen sich die Gäste auf 17:14 (35.) ab und bauten diese Führung bis zur 49. Minute auf 25:20 aus. Dazu hatte auch der überragende SCM-Torwart Sergey Fernandez mit seinen elf Paraden, an dem die Eisenacher Schützen nach der Pause verzweifelten, einen entscheidenden Beitrag geleistet.