Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig verpasst Überraschung gegen Kiel

Im zweiten Durchgang fanden die Leipziger offensiv sofort in ihren Rhythmus und überrumpelten den Rekordmeister wiederholt mit ihrer schnellen Mitte. Einen 20:23-Rückstand (40.) wandelten sie so in eine 25:24-Führung (47.) um. Nach einer Roten Karte für Simon Ernst (48.) kam jedoch ein Bruch ins Spiel der Gastgeber. Sie verzettelten sich in Einzelaktionen, während die Kieler ihre Angriffe geduldig zu Ende spielten. Mit einem 6:0-Lauf zum 30:25 (57.) sorgte der Rekordmeister für die Vorentscheidung und feierte am Ende den fünften Ligasieg in Serie.