Handball-Bundesliga SC DHfK Leipzig verpasst Revanche gegen Eisenach

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben im Ostduell gegen den ThSV Eisenach erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. 15 Tage nach der 24:30-Pokalniederlage in Eisenach unterlag das Team von Trainer Runar Sigtryggsson auch im Bundesliga-Duell vor heimischer Kulisse mit 31:36 (16:18). Vor 5.272 Zuschauern war Lukas Binder mit fünf Toren bester Werfer des SC DHfK. Für die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann traf der überragende Nationalspieler Marko Grgic zehnmal. In der Tabelle zog Eisenach (12:12) an den punktgleichen Leipzigern vorbei und ist nun Zehnter.